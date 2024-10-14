Канада выслала шесть высокопоставленных индийских дипломатов и консульских работников в связи с расследованием убийства сикхского сепаратистского лидера в Британской Колумбии, сообщило Министерство иностранных дел Канады в понедельник. В ответ Индия объявила о высылке шести высокопоставленных канадских дипломатов и отозвала своего посла из Канады.

Этот шаг представляет собой значительное ухудшение дипломатических отношений между двумя странами Содружества. Напряженность возросла после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о наличии доказательств причастности индийских агентов к убийству лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара в июне этого года.

«У полиции есть значительный объем информации о масштабах и глубине преступной деятельности, организованной агентами правительства Индии, представляющей серьезную угрозу безопасности канадцев и лиц, проживающих в Канаде», — заявила Королевская канадская конная полиция [цитата по Reuters].

Индия категорически отвергла обвинения Канады, охарактеризовав действия Трюдо как политически мотивированные. Министерство иностранных дел Индии выступило с заявлением: «Этот последний шаг стал продолжением серии бездоказательных утверждений. Становится очевидным, что под прикрытием расследования реализуется преднамеренная стратегия по дискредитации Индии в угоду политическим интересам».

Эксперты отмечают, что возвращение к нормальным отношениям между странами в обозримом будущем маловероятно. Ситуация осложняется тем, что США также обвинили индийских агентов в попытке покушения на другого лидера сикхских сепаратистов в Нью-Йорке в прошлом году.

Эти обвинения испытывают на прочность отношения Канады и США с Индией, особенно в контексте их стремления укрепить связи с Индией для противодействия растущему глобальному влиянию Китая.