Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил администрации Байдена о готовности нанести удар по военным, а не по нефтяным или ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с ситуацией. Это предполагает более ограниченный ответный удар, направленный на предотвращение полномасштабной войны.

Во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом в среду Нетаньяху заявил о планах атаковать военную инфраструктуру Ирана. Удар планируется нанести до выборов в США 5 ноября, чтобы отсутствие действий не было воспринято Ираном как признак слабости.

В ответ на эти планы Пентагон объявил о развертывании в Израиле системы противоракетной обороны THAAD вместе с примерно 100 военнослужащими США. Это решение подчеркивает «непоколебимую приверженность США обороне Израиля», говорится в заявлении Пентагона.

Внутри израильского военного истеблишмента существуют опасения, что удар может оказаться недостаточно мощным или публичным, чтобы сдержать Иран от очередной прямой атаки на Израиль или от разработки ядерного оружия.

Несмотря на консультации с США, израильский чиновник, близкий к премьер-министру, подчеркнул: «Человеком, который примет решение об израильском ответе Ирану, будет [Нетаньяху]».

Нынешнее обострение отношений между Израилем и Ираном является результатом серии взаимных атак, начавшихся в апреле этого года. Тогда Иран в ответ на нападение на иранское консульство в Дамаске осуществил масштабную атаку на Израиль с использованием сотен дронов и ракет, которые были перехвачены при помощи возглавляемой США военной коалиции. В ответ Израиль нанес удар по авиабазе в Исфахане.

Ситуация резко обострилась 1 октября, когда в ответ на серию операций и убийств, проведенных Израилем против Ирана и его союзников, включая устранение лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, Тегеран нанес массированный удар, выпустив почти 200 баллистических ракет по территории Израиля. В результате этой атаки погиб палестинец на Западном берегу реки Иордан, и были поражены как минимум два военных объекта.

С тех пор Ближний Восток пребывает в напряженном ожидании обещанного Израилем ответа, что вызывает серьезные опасения: десятилетия скрытого противостояния между двумя странами могут перерасти в открытый военный конфликт.