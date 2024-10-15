Евросоюз ввел санкции против ряда лиц, обвиняемых в «дестабилизации» ситуации в Молдове. В санкционный список попала глава Гагаузии Евгения Гуцул. Согласно опубликованному документу, Гуцул обвиняют в «продвижении сепаратизма», «тесных связях с Россией» и «угрозе суверенитету и независимости Молдовы».

Под санкции также попали заместитель Гуцул и ее советник по связям со СМИ Михаил Влах, Юрий Кузнецов из управления внешних связей Гагаузии и Илья Гузун, заместитель председателя исполнительного комитета региона. ЕС утверждает, что эти лица якобы участвовали в дестабилизирующих действиях в регионе.

В дополнение к ним под санкции попала российская неправительственная ассоциация «Евразия», которая, как утверждается, продвигает интересы России за рубежом, включая Молдову. Ее основательница Нелли Парутенко также включена в санкционный список.

Санкции включают запрет на поездки в страны ЕС и заморозку активов. Молдавский министр иностранных дел Михай Попшой поддержал введение этих мер.

Гагаузия — автономный регион на юге Молдовы с населением около 130 тыс. человек. В мае 2023 года Евгения Гуцул была избрана главой региона, представляя партию «Шор».

Гуцул также находится под следствием в Молдове по обвинениям в незаконном финансировании партии и участии в организации протестов в Кишиневе, в ходе которых она якобы координировала выплаты митингующим.