Северная Корея уничтожила участки дорог, соединяющих ее с Южной Кореей, что стало очередным шагом в сторону усиления изоляции. Агентство «Ренхап» сообщает, что 15 октября северокорейские военные подорвали дороги, проходящие по линиям Кёнъисон и Тонхэ, которые связывают города Кэсон в КНДР и Пхаджу в Южной Корее, а также восточное побережье Японского моря.

Южнокорейские военные подтвердили, что после взрывов открыли предупредительный огонь к югу от демаркационной линии, разделяющей две Кореи. Сообщается, что потерь среди южнокорейских военных нет.

КНДР ранее предупреждала, что намерена «полностью отделить» свою территорию от Южной Кореи и уведомила американских военных о планах, чтобы избежать случайных конфликтов.

Автомобильные и железнодорожные дороги между Северной и Южной Кореей считались символами сотрудничества, однако напряженность на полуострове продолжает нарастать.

Лидер КНДР Ким Чен Ын еще в 2023 году заявил, что Север и Юг — это «два враждующих государства». Власти КНДР позже демонтировали уличные фонари на дорогах, ведущих в Южную Корею, заминировали пограничные территории и установили противотанковые заграждения.

Обострение ситуации усилилось после того, как Северная Корея обвинила Южную в запуске беспилотников в сторону Пхеньяна. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что в случае повторных запусков последует «ужасное событие».

15 октября Ким Чен Ын провел совещание, посвященное «серьезной провокации», связанной с нарушением суверенитета, передало Центральное телеграфное агентство Кореи.