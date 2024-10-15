Россиянка из Ливана рассказала про израильские атаки на юге страны

Израиль начал обстреливать юг Ливана еще в 2023 году, рассказала TRT на русском россиянка Евгения Сипатова, которая живет в ливанском приграничном городе. Она уточнила, что сперва это были точечные удары по приграничной местности, вдалеке от мирного населения, но со временем ракеты стали долетать до Бейрута. Жители южных регионов Ливана, находящихся на границе с Израилем, продолжают жить в условиях постоянной угрозы авиаударов и ракетных атак. По словам Евгении, жизни мирных граждан подвергаются опасности, и многие вынуждены покидать свои дома в поисках убежища в более безопасных регионах Ливана. #trtнарусском #израиль #ливан #россиянка #ракеты #удары #атака #война #граница #бейрут #новости #трт #новостимира