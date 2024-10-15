Германия едва не столкнулась с авиакатастрофой — в багажном отсеке одного из самолетов в аэропорту Лейпцига загорелась посылка. Техники по счастливой случайности успели заметить огонь до взлета и вовремя остановили самолет. Если бы посылка загорелась всего на 10 минут позже, уже во время набора высоты, это привело бы к крушению, заявили 14 октября глава Федерального управления по охране Конституции Томас Халденванг. Де-факто это одно из подразделений разведки ФРГ.

Он отметил, что возгорание посылки стало актом саботажа, но не стал уточнять, кто стоит за этой атакой. Хотя он не назвал подозреваемых, немецкое информационное агентство DPA сообщило, что службы безопасности работают на основании предположения о связи атаки с Россией. Неясно, кому была отправлена посылка.

Халденванг частично подтвердил эту версию во время выступления в Бундестаге и предостерегая о резком увеличении «агрессивного поведения» со стороны российских шпионов в Германии.

Выступая перед членами парламента, Халденванг и другие руководители немецкой разведки отметили: Москва значительно активизировала свои дестабилизационные усилия, при этом попытки шпионажа и саботажа в ФРГ возросли «как количественно, так и качественно».

Халденванг отметил, что Москва «ставит под угрозу жизни людей, это затрагивает все сферы нашего свободного общества».

Бруно Каль, глава внешней разведки Германии, отметил, что готовность России к скрытым актам саботажа достигла «ранее неизвестного уровня». По его словам, руководство России вероятно, будет и дальше «проверять красные линии Запада». Каль допустил высокий риск дальнейшей эскалации противостояния между НАТО и Россией в ближайшие годы.

Мартина Розенберг, глава военной контрразведки Германии, выразила тревогу по поводу попыток иностранных спецслужб шпионить за вооруженными силами ФРГ. Она отметила: Россия пытается собирать информации о поставках оружия Германии в Украину, в том числе отправляя разведывательные дроны в районы военных заводов ФРГ.