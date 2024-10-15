Российские моряки спасли мужчину в лодке в открытом море у берегов Камчатки — он дрейфовал 67 дней без запасов еды, воды и теплой одежды. Два других пассажира лодки — брат и племянник спасенного мужчины — трагически погибли.

История началась 9 августа, когда 46-летний Михаил Пичугин, его брат Сергей (49 лет) и 15-летний племянник Илья отправились в плавание из Хабаровского края в сторону Сахалина. Однако за два часа до предполагаемого прибытия на остров, двигатель их лодки заглох, оставив их на произвол судьбы. Путешествие, которое планировалось завершить за три дня, превратилось в кошмар.

Трое родственников отправились в путь с минимальными запасами — немного теплой одежды, спасательные жилеты, 20 литров питьевой воды и запасы еды на полторы недели. Несмотря на масштабные поисковые операции, продолжавшиеся более месяца, власти не смогли обнаружить лодку и уже объявили пропавших погибшими.

14 октября рыболовный траулер под названием «‎Ангел»‎ случайно заметил дрейфующий объект в 23 км от побережья Камчатки. Экипаж судна сначала принял объект на радаре за буй или мусор, но решил проверить его — эта случайность и привела к счастливому спасению Михаила.

Несмотря на критическое состояние, Михаил выжил и был немедленно доставлен в больницу. За время дрейфа он потерял 50 кг, но смог самостоятельно принять швартовочный конец, сброшенный с траулера. Это стало поразительным свидетельством стойкости мужчины. Сразу по прибытии на берег его отправили в больницу.

Поисковая операция началась еще в августе — ее вели как с воздуха, так и с моря, однако результатов она не принесла. В настоящее время российские власти проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии. Как Михаилу удалось выжить по-прежнему остается загадкой, учитывая минимум припасов, фактическое отсутствие питьевой воды и высокие волны в этом районе Охотского моря.