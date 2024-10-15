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Ливан требует наказать Израиль
МИД арабской страны призвал привлечь Тель-Авив к ответственности за нападения на миротворцев ООН
Ливан требует наказать Израиль
фото: Reuters / Reuters
15 октября 2024 г.

Министерство иностранных дел Ливана подало жалобу в Совбез ООН против Израиля. Ведомство призывает высший орган всемирной организации осудить израильские нападения на миротворческий контингент ООН на границе Ливана и Израиля. Причиной стала серия нападений израильских военных на позиции миротворцев — за последние три недели от атак Израиля пострадали как минимум 20 военнослужащих Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

В документе МИД говорится, что Совбез должен принять меры и не только осудить израильские атаки, но и привлечь Тель-Авив к ответственности за эти нарушения. Ранее пресс-служба ВСООНЛ сообщила, что атака по объектам миротворцев приравнивается к военным преступлениям. В МИД Ливана подчеркнули: важно обеспечить условия для выполнения мандата сил ООН в регионе, несмотря на препятствия, создаваемые Израилем.

Ранее правительство Ливана осудило ультиматум премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором тот требовал вывода ВСООНЛ из южного Ливана. Нетаньяху заявил, что миротворцы якобы стали «заложниками» вооруженных отрядов «Хезболлы», и их присутствие только мешает военным действиям Израиля.

Пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик отверг призыв Нетаньяху и подчеркнул, что силы ООН продолжат действовать на границе в соответствии с резолюцией Совбеза 1701.

10 октября ВСООНЛ сообщили, что израильские войска обстреляли их штаб-квартиру в Рас-эн-Накуре, ранив двух миротворцев. В последующие дни атаки продолжались, в результате чего были ранены еще трое «голубых касок». 13 октября в результате атаки дымовыми шашками пострадали как минимум 15 миротворцев. Израильские танки ворвались на территорию штаб-квартиры ВСООНЛ в Южном Ливане и отказывались покидать ее на протяжении часа.

Израильские военные требовали от сил ООН перенести свои наблюдательные посты на 5 км от линии границы, однако официальный представитель миротворцев Андреа Тененти подчеркнул: силы всемирной организации остаются на своих позициях. Он уточнил: «Сейчас как никогда важно, чтобы флаг ООН развевался над Южным Ливаном».

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