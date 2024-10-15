Российские военные нанесли удар по городу Николаев в ночь на 15 октября, что привело к гибели одного человека и ранению 23 человек, сообщает местная администрация. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в своем телеграм-канале, что среди раненых есть тяжело пострадавшие.

«Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации. В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь», – сообщил Ким, позже подтвердив, что количество раненых увеличилось.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что взрывы были слышны еще до объявления воздушной тревоги. По словам корреспондентов «Суспiльного», в разных частях города было зафиксировано около семи взрывов.

Воздушные силы Украины ранее предупреждали об угрозе применения баллистического оружия по Николаеву, а затем — о скоростных целях, направляющихся к городу.

В ночь на 15 октября воздушная тревога также была объявлена в Одесской, Винницкой, Кировоградской и других областях Украины.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.