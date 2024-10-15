В Италии вышли в защиту Газы перед матчем с Израилем

В Италии перед футбольным матчем Лиги наций УЕФА с участием сборной Израиля прошла демонстрация в поддержку Палестины. Сотни человек вышли на центральную площадь Удине, чтобы выразить несогласие с действиями Израиля в Газе и в Ливане. Демонстранты несли палестинские флаги и плакаты с надписями «Свободу Палестине», «Остановите геноцид» и «Результат матча Италия-Израиль = поражение человечества». Протестующие выражали своё несогласие с действиями Израиля в Газе и Ливане. Матч между сборными Италии и Израиля завершился победой хозяев поля со счетом 4:1 в пользу итальянской команды. Акции протеста в Европе становятся всё более частыми, особенно в странах, где жители стремятся выразить солидарность с палестинцами на фоне усиливающегося конфликта на Ближнем Востоке. Мероприятие привлекло внимание местных СМИ и получило широкий резонанс в социальных сетях. #trtнарусском #италия #удине #израиль #палестина #матч #демонстрация #газа #ливан #свободупалестине #геноцид #израильскийконфликт #uefa #лиганаций #футбол #новости #трт #новостимира