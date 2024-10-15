Три недели израильских авиаударов по Ливану привели к гибели более 150 медицинских и спасательных работников, а также нанесли ущерб десяткам клиник и больниц. В правительстве Ливана эти атаки назвали «систематическим» уничтожением системы здравоохранения арабской страны, пишет Financial Times (FT).

В результате израильских авиаударов с конца сентября были уничтожены 135 машин скорой помощи, 13 больниц и центров гражданской обороны. Медицинские работники сообщают о серьезных затруднениях: из-за бомбардировок некоторые кареты скорой помощи вынуждены разворачиваться, не достигая раненых.

Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд обвинил Израиль в «нападениях на гражданское население», назвав эти действия военными преступлениями. Он также сообщил, что с начала обострения конфликта погибло более 150 медиков, еще 231 получил ранения.

Среди пострадавших — сотрудники Исламского комитета здравоохранения, который связан с движением «Хезболла». Однако атаки также затронули работников других организаций и государственных структур. Израиль утверждает, что «Хезболла» якобы использует гражданскую инфраструктуру и машины скорой помощи для перевозки своих бойцов и оружия.

Государственные больницы и спасатели также подверглись нападениям Израиля.

«Они (израильские военные) бьют прицельно по гражданской обороне, ливанскому Красному Кресту, ассоциации ливанских парамедиков — любая группа парамедиков, которая передвигается по земле, подвергается нападениям», — отметил Абъяд.

По данным министра, удары по медицинским объектам и персоналу лишают раненых возможности получить необходимую помощь. В одном из инцидентов Израиль намеренно нанес удар по спасателям, пытавшимся извлечь тела восьми сотрудников, погибших на месте предыдущей атаки.

Международные организации, такие как Human Rights Watch, подчеркивают, что медицинские работники защищены международным правом, и нападение на них, равно как и нападение на больницы, считается военным преступлением.