Дональд Трамп спровоцировал волну критики после того, как предложил задействовать армию США или Национальную гвардию против внутренних политических оппонентов на предстоящих президентских выборах. В интервью Fox News Трамп назвал своих противников «внутренними врагами», особо выделив конгрессмена из Калифорнии Адама Шиффа. Республиканец назвал его «‎большей угрозой, чем иностранные террористы или нелегальные иммигранты‎».

Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны кампании Камалы Харрис, которая сравнила слова Трампа с его предыдущими заявлениями о намерении стать диктатором с первого дня своего второго срока. Пресс-секретарь Харрис Иэн Сэмс предупредил: риторика Трампа угрожает американской демократии, напомнив, что ранее республиканец призывал отменить Конституцию и использовать военную силу для подавления пропалестинских протестов в кампусах университетов.

Атака Трампа на Шиффа была особенно жесткой: он назвал конгрессмена «крупным подлецом» и ложно обвинил его в массовых фальсификациях выборов. Шифф, который баллотируется в Сенат США, ответил в социальных сетях, проводя параллели между недавними высказываниями Трампа и его ролью в событиях 6 января, когда произошло нападение на Капитолий. Он обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию против тех, кто ему противостоит.

Заявления Трампа вновь вызвали опасения по поводу его авторитарных устремлений, и некоторые эксперты назвали его поведение откровенно диктаторским. Несмотря на то, что Трамп больше не у власти, его призывы к военному вмешательству напоминают требование, которое он выдвинул в 2020 году — тогда республиканец потребовал ввести войска для подавления протестов после убийства Джорджа Флойда. Это требование чуть не привело к отставке генерала Марка Милли.

По мере приближения дня выборов опросы показывают, что борьба между Харрис и Трампом остается напряженной. По данным NBC, Харрис и Трамп сравняли шансы на победу на выборах — у обоих кандидатов 48% поддержки. Однако в ключевых колеблющихся штатах гонка гораздо более конкурентна, что дает Трампу шанс на победу.