Дональд Трамп спровоцировал волну критики после того, как предложил задействовать армию США или Национальную гвардию против внутренних политических оппонентов на предстоящих президентских выборах. В интервью Fox News Трамп назвал своих противников «внутренними врагами», особо выделив конгрессмена из Калифорнии Адама Шиффа. Республиканец назвал его «большей угрозой, чем иностранные террористы или нелегальные иммигранты».
Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны кампании Камалы Харрис, которая сравнила слова Трампа с его предыдущими заявлениями о намерении стать диктатором с первого дня своего второго срока. Пресс-секретарь Харрис Иэн Сэмс предупредил: риторика Трампа угрожает американской демократии, напомнив, что ранее республиканец призывал отменить Конституцию и использовать военную силу для подавления пропалестинских протестов в кампусах университетов.
Атака Трампа на Шиффа была особенно жесткой: он назвал конгрессмена «крупным подлецом» и ложно обвинил его в массовых фальсификациях выборов. Шифф, который баллотируется в Сенат США, ответил в социальных сетях, проводя параллели между недавними высказываниями Трампа и его ролью в событиях 6 января, когда произошло нападение на Капитолий. Он обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию против тех, кто ему противостоит.
Заявления Трампа вновь вызвали опасения по поводу его авторитарных устремлений, и некоторые эксперты назвали его поведение откровенно диктаторским. Несмотря на то, что Трамп больше не у власти, его призывы к военному вмешательству напоминают требование, которое он выдвинул в 2020 году — тогда республиканец потребовал ввести войска для подавления протестов после убийства Джорджа Флойда. Это требование чуть не привело к отставке генерала Марка Милли.
По мере приближения дня выборов опросы показывают, что борьба между Харрис и Трампом остается напряженной. По данным NBC, Харрис и Трамп сравняли шансы на победу на выборах — у обоих кандидатов 48% поддержки. Однако в ключевых колеблющихся штатах гонка гораздо более конкурентна, что дает Трампу шанс на победу.