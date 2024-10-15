Израильская армия проводит масштабное наступление на севере Газы, приказывая эвакуироваться сотням тысячам жителей и полностью блокируя все поставки продовольствия. Это происходит на фоне обсуждений в руководстве страны планов ввести тотальную осаду северной части сектора, обрекая все его население на голод.

По данным CNN, израильские генералы представили премьер-министру Биньямину Нетаньяху план осады этого района, чтобы вынудить ХАМАС освободить заложников, лишив их продовольствия. Несмотря на то, что израильские власти утверждают, что операция направлена против членов группировки в лагере Джебалия, она распространилась гораздо шире.

По данным источников канала, израильский кабинет министров формально не принял предложение генералов, однако текущие действия сильно напоминают их стратегию. План предусматривал полную эвакуацию мирных жителей из Северной Газы и прекращение всех поставок еды в этот район, чтобы принудить ХАМАС к капитуляции. Правозащитные организации и критики предупреждают, что такие действия могут быть расценены как этнические чистки, поскольку эвакуированным жителям не собираются позволять возвращаться. Действия Израиля все больше похожи на расчистку территории для дальнейшего заселения незаконными еврейскими поселенцами.

В то время как израильские войска усиливают наземное наступление, более 400 тыс. человек остаются в ловушке на севере Газы, не имея возможности переместиться на юг. 14 октября израильские силы убили 10 палестинцев, стоявших в очереди за едой в распределительном центре. За последние 10 дней на севере уже погибли более 342 мирных жителей. Гуманитарная ситуация ухудшается: запасы медикаментов исчерпаны, больницы не справляются с наплывом раненых.

ООН выражает серьезную озабоченность, предупреждая, что действия Израиля полностью отрезают Северную Газу от юга, что усиливает опасения массового принудительного переселения. Мирные жители подвергаются атакам в своих домах, убежищах и даже больницах. Блокада продовольствия и предметов первой необходимости сделала жизнь в осажденном районе невыносимой.