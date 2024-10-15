Эрдоган: ООН вызывает чувство стыда за международную систему

Международное сообщество обеспокоено тем, что ООН не может защитить даже свой собственный персонал от атак Израиля в Ливане. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвав всемирную организацию принять меры против Тель-Авива. По его словам, Израиль не прекратит свои атаки до тех пор, пока США и Европа будут поддерживать его «безоговорочно». Эрдоган отметил, что продолжающиеся атаки Израиля представляют угрозу не только для Палестины и Ливана, но и для других мусульманских стран, включая Турцию. Он осудил молчание мусульманских стран и призвал их занять более активную позицию, чтобы прекратить поддержку Израиля со стороны США и Европы, утверждая, что атаки не прекратятся, пока существует эта поддержка. #trtнарусском #эрдоган #оон #израиль #ливан #международноеправо #поддержкаизраиля #турция #новости #трт #новостимира