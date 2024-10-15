Израильская армия 14 октября начала в спешке блокировать сигналы глобальной системы позиционирования (GPS) вокруг штаб-квартиры Министерства обороны в Тель-Авиве, опасаясь атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает ивритоязычный портал Walla, уточняя, что этот шаг — часть подготовки к возможному ответу Ирана на ожидаемую израильскую атаку.

Тель-Авив активно готовится нанести удар по Ирану в самые ближайшие дни, отмечает издание. На прошлой неделе израильтяне пригрозили иранцам «летальным, точным и особенно неожиданным» ответным ударом.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи пообещал, что на любой израильский удар Тегеран даст мощный ответ, который будет куда более разрушительным, чем атака 1 октября. В тот день иранские военные выпустили по Израилю более 180 ракет, большая их часть была перехвачены израильскими ПВО. Тегеран охарактеризовал удар как «ответ» на убийства командиров ХАМАС, «‎Хезболлы»‎ и иранской Революционной гвардии.

В Тель-Авиве готовятся к вероятной новой атаке со стороны Тегерана, отмечая, что системы противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной боеготовности.

Walla со ссылкой на источники также сообщила, что США помогут укрепить израильскую систему противовоздушной обороны. 13 октября Пентагон объявил о развертывании батареи противоракетной обороны THAAD в Израиле в ожидании ответных ударов Ирана.

Региональная напряженность возросла из-за жестокого вторжения Израиля в сектор Газа в октябре прошлого года. За год израильских атак в эксклаве погибли почти 42,3 тыс. человек, в основном женщин и детей.

Конфликт распространился и на Ливан, где Израиль начал наносить смертельные удары по стране. За три недели боев в результате израильских авиаударов погибли более 1,5 тыс. человек и более 4,5 тыс. были ранены.

Несмотря на международные предупреждения о том, что регион находится на грани войны из-за атак Израиля на Газу, Тель-Авив расширил конфликт, начав 1 октября наземное вторжение на юг Ливана и готовясь ударить по Ирану.