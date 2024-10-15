Министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади предупредил, что израильские атаки на святые места могут вызвать серьезный конфликт, котторый охватит весь регион. Он выступил с этим заявлением на сессии «Глобальная дипломатия и будущее Палестины» в Анкаре, проходящей в рамках конференции «Будущее Палестины».

Сафади подчеркнул, что Иордания имеет обязательства по защите святых мест в Иерусалиме.

«Защита прав христиан, арабов и мусульман чрезвычайно важна для поддержания стабильности. Мы призываем к прекращению насилия», — отметил глава иорданского МИД.

По его словам, если Израиль продолжит атаковать святыни, это может перерасти в войну с последствиями далеко за пределами региона. Министр подчеркнул, что защита святых мест имеет ключевое значение для мусульман по всему миру.

Сафади добавил, что переход этой черты Израилем может привести к катастрофическим последствиям: «Если огонь здесь разгорится, он охватит весь регион. Мир должен осознавать эту угрозу».

С 7 октября 2023 года, когда Израиль усилил давление на палестинцев. Общее число задержанных на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме превысило 11 300 человек. Рейды, задержания и нападения на палестинцев в этих районах резко возросли.