Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на конференции «Будущее Палестины», организованной Партией справедливости и развития в Анкаре. В своей речи он затронул широкий спектр вопросов, связанных с палестино-израильским конфликтом, жестко раскритиковав действия Израиля и бездействие международного сообщества.

Эрдоган подчеркнул, что палестинский народ страдает от угнетения уже десятилетиями, а политика Израиля по оккупации, разрушению и казням продолжается непрерывно уже 76 лет. Он обвинил Израиль в проведении политики геноцида, которая, по его словам, «позволила человечеству увидеть истинное лицо сионизма».

Турецкий лидер раскритиковал бездействие международных организаций, включая Совет Безопасности ООН, перед лицом израильской агрессии. «Мы все вместе, краснея от стыда, наблюдали, как Совет Безопасности ООН и международные организации оказались в полном бессилии перед наглостью Израиля», — заявил глава государства.

Эрдоган также обвинил западные СМИ и правозащитные организации в игнорировании страданий палестинцев: «Мы стали свидетелями того, как правозащитные организации и глобальные СМИ играют в трех обезьян, когда речь идет о правах невинных детей, убитых в Газе».

Президент Турции подробно рассказал об истории конфликта, напомнив о событиях 1948 года, когда было создано государство Израиль. По его словам, с тех пор Израиль постоянно расширял свою территорию за счет палестинских земель. Эрдоган привел статистику, согласно которой сейчас Израиль контролирует 85% территории исторической Палестины.

Эрдоган выразил обеспокоенность растущей агрессией Израиля и его экспансионистскими планами. «Мы можем предположить, куда приведет эта экспансия, если не остановить Израиль, который становится все более наглым и агрессивным. Хотя есть некоторые личности, лишенные понимания, которые не видят приближающейся к нашей стране опасности, мы видим риск и принимаем все необходимые меры», — подчеркнул глава государства.

Турецкий лидер также отметил, что Израиль не ограничивается Газой, а уже начал атаки на Ливан, что демонстрирует его дальнейшие намерения. По словам Эрдогана, члены кабинета Нетаньяху своими заявлениями раскрывают истинные цели Израиля и то, насколько далеко они готовы зайти в своей политике оккупации.

Особое внимание в своем выступлении турецкий лидер уделил гуманитарной ситуации в секторе Газа. Он процитировал слова палестинского ребенка: «Я не испытал ничего, кроме жажды, голода и постоянных переездов. Я даже не смог прожить свое детство. Мы устали, нам надоело. Теперь я хочу умереть и отдохнуть».

Эрдоган назвал Газу «огромным концентрационным лагерем» и призвал международное сообщество и исламский мир увеличить гуманитарную помощь сектору перед наступлением зимы.

Турецкий президент подчеркнул, что его страна оказывает наибольшую гуманитарную помощь Газе, отправив уже более 84 тыс. тонн грузов. Он также отметил, что Турция приостановила торговые отношения с Израилем по 54 позициям промышленных товаров, а затем и по всем остальным, отказавшись от торгового оборота в 9,5 млрд долларов.

Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать поддерживать палестинский народ и бороться за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Он подчеркнул, что его страна не отступит перед угрозами и продолжит отстаивать права палестинцев на всех международных площадках.

В заключение своего выступления турецкий лидер выразил уверенность в лучшем будущем для палестинского народа.

«Не сомневайтесь, настанет день, когда эти слезы и боль закончатся. Матери в Газе будут готовить не саваны, а приданое для своих детей. В Газе, на Западном берегу, на всех оккупированных палестинских территориях дети будут свободно бегать, играть без страха, и, глядя в небо, они будут видеть не военные самолеты, а солнце, луну и сияющие звезды. Мы верим в это всем сердцем», — резюмировал Эрдоган.