Израиль нанес авиаудар по машине скорой помощи в лагере для беженцев Джебалия

Израильская авиация наносит удар по машине скорой помощи во время спасательных операций в лагере беженцев Джебалия в секторе Газа. Израиль продолжает массированные атаки на сектор Газа. Эти удары стали частью серии разрушительных атак, которые наносят серьезный ущерб инфраструктуре, учебным и медицинским учреждениям, а также жилым зданиям, вызывая международное осуждение. За время конфликта было разрушено большое количество больниц и убиты десятки медиков, что подчеркивает серьезные гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается Газa. #trtнарусском #израиль #палестина #газа #джебалия #авиаудар #атака #скорпомощь #разрушения #новости #трт #новостимира