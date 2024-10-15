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Израиль нанес авиаудар по машине скорой помощи в лагере для беженцев Джебалия
Израильская авиация наносит удар по машине скорой помощи во время спасательных операций в лагере беженцев Джебалия в секторе Газа. Израиль продолжает массированные атаки на сектор Газа. Эти удары стали частью серии разрушительных атак, которые наносят серьезный ущерб инфраструктуре, учебным и медицинским учреждениям, а также жилым зданиям, вызывая международное осуждение. За время конфликта было разрушено большое количество больниц и убиты десятки медиков, что подчеркивает серьезные гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается Газa. #trtнарусском #израиль #палестина #газа #джебалия #авиаудар #атака #скорпомощь #разрушения #новости #трт #новостимира
Израиль нанес авиаудар по машине скорой помощи в лагере для беженцев Джебалия / Others
15 октября 2024 г.
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