У мемориала Линкольна в Вашингтоне расстелили красную ткань, символизирующую кровь Газы

Мемориал Линкольна в Вашингтоне окутали красной тканью, символизирующей кровь Газы. Пропалестинские активисты провели акцию протеста, чтобы осудить геноцид палестинцев в День коренных народов. Они рассказали TRT World, что это также и протест против соучастия США в убийстве палестинцев. Пропалестинские активисты организовали акцию протеста у мемориала Линкольна в Вашингтоне, расстелив красную ткань, символизирующую кровь палестинцев, погибших в результате израильских атак на Газу. Акция была проведена в День коренных народов, что подчеркивало аналогию между угнетением палестинцев и историей коренных народов Америки. Участники протеста осудили действия Израиля и участие США в продолжающемся конфликте. Красная ткань на ступенях монумента стала мощным символом солидарности с жертвами конфликта и призывом к прекращению насилия. Участники рассказали TRT World, что это также и протест против соучастия США в убийстве палестинцев. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #сша #вашингтон #монумент #линкольн #кровь #новости #трт #новостимира