Что из себя представляют UNIFIL — временные силы ООН в Ливане?

С начала очередной агрессии Израиля в Ливане 1 октября временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) подвергаются нападениям со стороны израильских военных. Миротворцы были введены в Ливан в 1978 году решением Совета Безопасности ООН для обеспечения вывода израильских войск из страны. Что еще нужно знать о UNIFIL? #trtнарусском #unifil #ливан #израиль #оон #миротворцы #южныйливан #конфликт #новости #трт #новостимира