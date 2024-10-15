ПОЛИТИКА
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Что из себя представляют UNIFIL — временные силы ООН в Ливане?
С начала очередной агрессии Израиля в Ливане 1 октября временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) подвергаются нападениям со стороны израильских военных. Миротворцы были введены в Ливан в 1978 году решением Совета Безопасности ООН для обеспечения вывода израильских войск из страны. Что еще нужно знать о UNIFIL? #trtнарусском #unifil #ливан #израиль #оон #миротворцы #южныйливан #конфликт #новости #трт #новостимира
Что из себя представляют UNIFIL — временные силы ООН в Ливане? / Others
15 октября 2024 г.
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