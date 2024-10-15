Полицейские арестовали протестующих у Нью-Йоркской фондовой биржи

Американская полиция арестовала 206 демонстрантов, которые провели протест возле Уолл-Стрит, чтобы заявить о причастности американских оружейных компаний, получающих прибыль от израильских войн в Газе и Ливане. Американская полиция арестовала 206 протестующих, которые организовали демонстрацию возле Нью-Йоркской фондовой биржи на Уолл-Стрит. Протестующие выступали против американских оружейных компаний, обвинив их в получении прибыли от военных действий Израиля в Газе и Ливане. Протест быстро перерос в массовую акцию, требующую немедленного прекращения поставок оружия Израилю и солидарности с жителями Палестины. Организаторы протеста заявили, что их акция направлена на привлечение внимания к роли американских корпораций в конфликте на Ближнем Востоке. Протесты у Уолл-Стрит привлекли внимание широкой общественности, так как многие активисты выразили недовольство политикой правительства США, связанную с финансированием израильских военных операций. Аресты, по мнению активистов, только подлили масла в огонь, усилив волну возмущения по всей стране. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #сша #ньюйорк #уоллстрит #биржа #протесты #аресты #американскиекорпорации #военныедействия #оружейныекомпании #активисты #ближнийвосток