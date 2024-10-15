Пациентов из Джебалии эвакуировали в Газу после израильского удара

В результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа несколько человек погибло и многие получили ранения. Пациенты из местной клиники Кемаля Адвана были экстренно эвакуированы в больницу «Аль-Ахли Араб» в городе Газа. Среди эвакуированных были как раненые, так и тела погибших, которых не удалось похоронить в Бейт-Лахии из-за продолжающихся боевых действий. Неделю назад Израиль снова направил свои войска в северную часть Газы в поисках бойцов ХАМАС. Это вызвало новую волну насилия и привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Израильские удары продолжаются с неуменьшающейся интенсивностью, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества к прекращению огня. Больницы переполнены, медицинская система находится на грани коллапса, а гуманитарная ситуация в регионе ухудшается с каждым днем. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #лагерьджебалия #пациенты #бейтлахия #больница #авиаудар #хамас #война #новости #трт #новостимира