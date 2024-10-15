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Священник РПЦ процитировал на память аят Корана о единобожии
Священник Русской православной церкви Григорий Матрусов, выступая на форуме «Богословское наследие мусульман России», процитировал на арабском языке аят о единобожии суры «Аль-Бакара» Священного Корана. После этого Матрусов также процитировал главу 10-ю, стих 27-й Евангелия от Луки на русском языке и отметил схожие главные принципы двух религий. #trtнарусском #россия #татарстан #казань #священник #рпц #коран #аят #альбакара #ислам #христианство #новости #трт #новостимира
Священник РПЦ процитировал на память аят Корана о единобожии / Others
15 октября 2024 г.
Истории
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