Глава МИД Германии защищает израильские удары по невинным палестинцам

«Международное гуманитарное право и право Израиля на существование тесно взаимосвязаны», заявила во время своего выступления в парламенте Германии министр иностранных дел Анналена Бербок. Она отстаивала право Израиля наносить удары по школам и районам, где укрываются невинные гражданские лица в палестинском секторе Газа, повторяя избитый израильский тезис, чтобы оправдать жестокие атаки на эксклав. Такое заявление вызвало волну критики со стороны правозащитных организаций и палестинских активистов, которые утверждают, что подобные удары нарушают международные нормы и приводят к гибели мирных жителей. #trtнарусском #германия #бундестаг #анналенабербок #газа #израиль #палестина #удары #правозащитники #новости #трт #новостимира