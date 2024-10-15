Испания призвала страны Европейского союза приостановить действие соглашения о свободной торговле с Израилем в связи с его действиями в Газе и Ливане.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что аналогичного мнения придерживается и Ирландия.

Несколько месяцев назад Испания и Ирландия провели переговоры с другими странами Европейского союза, направленные на пересмотр соглашения о партнерстве между ЕС и Израилем из-за нарушений Тель-Авивом пункта о правах человека, содержащегося в соглашении.

С тех пор Израиль нанес удар по Временным силам ООН в Ливане (UNIFIL), в состав которых входят военнослужащие из Испании и Ирландии. По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, это «неприемлемо и нарушает правила Организации Объединенных Наций».