Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила во вторник, что планирует посетить Ливан 18 октября, всего через несколько дней после того, как израильские войска атаковали базы миротворческих сил ООН.

Миротворческая миссия, известная также как ЮНИФИЛ, размещена на юге Ливана для наблюдения за боевыми действиями вдоль демаркационной линии с Израилем - в районе, где в этом месяце произошли серьезные боестолкновения между израильскими войсками и бойцами «Хезболлы».

Израиль потребовал вывода ЮНИФИЛ, в состав которых входят чуть более тысячи итальянских военнослужащих. Однако страны-союзники отказались и резко осудили неоднократные израильские удары по базам, в результате которых пострадали миротворцы.

«Мы считаем, что позиция израильских сил совершенно неоправданна», - заявила Мелони в верхней палате парламента, назвав ее «вопиющим нарушением» резолюции ООН, которая санкционировала ливанскую миссию.

«Я считаю, что вывод войск на основании односторонней просьбы Израиля был бы большой ошибкой. Это подорвет доверие к самой миссии, доверие к Организации Объединенных Наций», - добавила она.

По данным ООН, с момента начала наземной операции Израиля в Ливане 1 октября позиции ЮНИФИЛ подвергались обстрелам 20 раз, включая прямой огонь и инцидент в воскресенье, когда два израильских танка прорвались через ворота базы миротворцев.

Италия выразила официальный протест Израилю и присоединилась к союзникам, осудив нападения на миссию.

Мелони заявила, что «Хезболла» также нарушила резолюцию ООН и стремится «милитаризировать территорию, находящуюся под юрисдикцией ЮНИФИЛ», добавив, что Италия хочет укрепить потенциал миротворцев и ливанских вооруженных сил.