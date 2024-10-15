ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Евросовет выслушает «план победы» Зеленского
Председатель Евросовета Шарль Мишель пригласил украинского президента приехать на встречу лидеров ЕС и ознакомить их с его планом завершения войны
Евросовет выслушает «план победы» Зеленского
Фото: Reuters / Others
15 октября 2024 г.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского представить свой «план победы» над Россией на встрече лидеров ЕС на этой неделе.

Зеленский ищет поддержки у западных союзников Киева, поскольку вторжение России в Украину продолжается уже третий год.

Мишель написал в социальной сети X, что пригласил Зеленского «на саммит Евроcовета в четверг, 17 октября, чтобы он проанализировал последние события в войне <…> и представил свой план победы».

Военная поддержка Киева и укрепление пострадавшего энергетического сектора Украины входят в число тем, которые будут обсуждаться на встрече лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе в четверг.

На прошлой неделе Зеленский завершил турне по европейским столицам, включая Берлин, Лондон, Париж и Рим.

Эти поездки были организованы в последнюю минуту после того, как президент США Джо Байден отменил поездку в Германию на саммит по оборонной поддержке Украины. В Вашингтоне заявили, что президент вынужден остаться в стране, чтобы проконтролировать подготовку к борьбе с ураганом «Милтон», который грозил обрушится на штат Флорида.

Украинский лидер добивается новой военной и финансовой помощи от своих европейских союзников на фоне опасений, что их поддержка уменьшится, если бывший президент Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в следующем месяце.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us