Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского представить свой «план победы» над Россией на встрече лидеров ЕС на этой неделе.

Зеленский ищет поддержки у западных союзников Киева, поскольку вторжение России в Украину продолжается уже третий год.

Мишель написал в социальной сети X, что пригласил Зеленского «на саммит Евроcовета в четверг, 17 октября, чтобы он проанализировал последние события в войне <…> и представил свой план победы».

Военная поддержка Киева и укрепление пострадавшего энергетического сектора Украины входят в число тем, которые будут обсуждаться на встрече лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе в четверг.

На прошлой неделе Зеленский завершил турне по европейским столицам, включая Берлин, Лондон, Париж и Рим.

Эти поездки были организованы в последнюю минуту после того, как президент США Джо Байден отменил поездку в Германию на саммит по оборонной поддержке Украины. В Вашингтоне заявили, что президент вынужден остаться в стране, чтобы проконтролировать подготовку к борьбе с ураганом «Милтон», который грозил обрушится на штат Флорида.

Украинский лидер добивается новой военной и финансовой помощи от своих европейских союзников на фоне опасений, что их поддержка уменьшится, если бывший президент Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в следующем месяце.