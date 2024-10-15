ПАО «Интер РАО», государственный оператор импорта и экспорта электроэнергии в РФ, рассматривает возможность закупки электроэнергии у Азербайджана и Грузии для покрытия дефицита в случае аварийных ситуаций. Об этом сообщила член правления компании Александра Панина.

«Мы запросили две страны. Азербайджан и Грузию спросили о возможности поставки. Чтобы поставляли в период аварийных режимов. По 300 МВт. Пока еще не ответили», — цитирует слова Паниной агентство «Интерфакс».

В середине июля авария на Ростовской АЭС в Волгодонске оставила около 2,5 млн человек без электричества в юго-западных регионах России, включая Краснодарский край, Ростовскую область, Крым и северокавказские регионы.

Как заявили тогда в «Росатоме», автоматика отключила один из энергоблоков станции из-за проблем с турбогенератором.

Ростовская АЭС состоит из четырех энергоблоков и является крупнейшей на юге России, обеспечивая электроэнергией более 26 млн человек на юге и Северном Кавказе.

Массовые отключения света на Кубани начались в начале июля, а крупнейшая авария произошла 9 июля, когда без электричества остались 325 тыс. жителей. Минэнерго связывало это с перегрузкой сетей из-за высокой температуры и массового использования кондиционеров.