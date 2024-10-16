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ЕСПЧ штрафует Германию
Европейский суд по правам человека оштрафовал Германию за нарушение конвенции по правам человека по делу о депортации сирийского беженца
ЕСПЧ штрафует Германию
Фото: Reuters / Others
16 октября 2024 г.

Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение против Германии в связи с депортацией сирийского просителя убежища в Грецию, постановив, что немецкие власти не смогли обеспечить права этого человека и подвергли его жестокому обращению.

Суд обязал Германию выплатить 8 тыс. евро в качестве компенсации ущерба, а Греция была также оштрафована за нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Дело касается сирийского беженца 1993 года рождения, который в 2018 году сначала бежал в Грецию, а затем отправился в Германию.

По прибытии в Германию он попросил убежища, но в тот же день был депортирован обратно в Грецию в соответствии с Дублинским регламентом ЕС, который определяет государство, ответственное за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища.

Суд постановил, что Германия не обеспечила мужчине надлежащую процедуру предоставления убежища после его возвращения в Грецию.

После депортации мужчина содержался в греческом полицейском участке более двух месяцев в плохих условиях.

ЕСПЧ заявил, что это содержание под стражей нарушает статью 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

Это решение подчеркнуло сохраняющуюся обеспокоенность по поводу обращения Греции с мигрантами.

Совет Европы, куда входит ЕСПЧ, неоднократно критиковал обращение Греции с беженцами.

В июле Комитет Евросовета против пыток представил доклад, в котором призвал греческое правительство значительно улучшить условия в приютах для беженцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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