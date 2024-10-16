Запад расширяет санкционное давление на Израиль. 15 октября МИД Великобритании объявил о новых санкциях против семи организаций, поддерживающих незаконных израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу.

Санкции касаются трех незаконных поселений и четырех организаций, которые поддерживают насилие против палестинских общин. В последние месяцы было зафиксировано резкое увеличение насилия со стороны незаконных поселенцев: согласно данным ООН, с октября 2023 года было зарегистрировано 1400 атак на палестинцев.

Глава МИД Дэвид Лэмми отметил, что бездействие израильского правительства создало атмосферу безнаказанности для радикальных поселенцев. Министр пообещал дальнейшие заморозки активов, чтобы остановить эти «‎ужасные нарушения прав человека»‎. Среди санкционированных объектов — фермы Тирза и Шуи Эрец, а также организация «‎‎Аману», которая активно участвует в создании незаконных форпостов и поселений на Западном берегу.

При этом изначально бывший глава МИД страны Дэвид Кэмерон предлагал ввести санкции против наиболее радикальных ультраправых политиков Израиля — министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Однако правительство лейбористов Кира Стармера воздержалось и не стало вводить персональные санкции против ультраправых министров.

Кэмерон выразил обеспокоенность тем, что действующее правительство не приняло его предложение о введении санкций, отмечая, что Смотрич и Бен-Гвир открыто призывали к убийству палестинцев.

«Смотрич и Бен-Гвир говорили такие вещи, как призыв к людям остановить конвои с гуманитарной помощью, направляющиеся в Газу, и подстрекали экстремистов-поселенцев на Западном берегу, совершающих ужасающие действия», — заявил Кэмерон.

Это уже третий пакет британских санкций против незаконных поселенцев. В начале сентября Британия ввела частичный запрет на поставки оружия Тель-Авиву, став в один ряд с Канадой, Италией, Испанией и Нидерландами, которые также ограничили или полностью прекратили поставки вооружений Израилю.