Депутат Бундестага и лидер партии «Союз за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала власти ФРГ прекратить «проявлять солидарность» с Израилем на фоне израильских атак по позициям Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Политик подчеркнула: поставляя оружие Тель-Авиву, Германия принимает на себя часть ответственности за военные преступления, совершаемые в этом конфликте.

Вагенкнехт отметила, что действия израильских сил безрассудны и представляют угрозу не только для гражданского населения, но и для миротворцев ООН.

«Мы должны прекратить проявлять солидарность, когда речь идет о таких бесчеловечных действиях», — добавила депутат.

Партия Вагенкнехт поддержала военное вторжение Израиля в Газу в октябре прошлого года, однако спустя некоторое время начала осуждать убийства палестинцев в Газе и неизбирательные удары Израиля по мирным жителям сектора.

Депутат Вагенкнехт вскоре превратилась в одного из наиболее жестких критиков израильского руководства. Политик заявила: правительство Германии ведет себя как «ведомое», не останавливая военные преступления и даже участвуя в них.

Ранее власти ФРГ осудили обстрел израильскими войсками штаб-квартиры миротворцев ООН в Ливане 10 октября. Израильские военные ударили по базе в Рас-эн-Накуре, ранив двух миротворцев ООН.

Германия не может определиться с дальнейшей поддержкой Израиля. Как сообщали немецкие СМИ, с марта по октябрь главы МИД и Минэкономики Германии блокировали продажу оружия Израилю, несмотря на утверждения Берлина о том, что страна не находится под эмбарго на поставки оружия.

Однако в начале октября канцлер Олаф Шольц сообщил о выделении нового пакета военной помощи Израилю. Политик уточнил: Тель-Авив дал гарантии, что немецкое оружие не будет использовано «для геноцида палестинского населения». Канцлер отказался принимать к сведению заявления ООН и гуманитарных организаций о том, что Израиль уже проводит этнические чистки в Газе и бьет по мирным жителям сектора.