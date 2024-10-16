Движение ХАМАС заявило, что в результате израильских военных действий в северной части сектора Газа за последние 11 дней погибло более 340 человек. Среди погибших значительное количество женщин и детей, и, как подчеркивают представители палестинского движения, это число не окончательное — «десятки тел все еще находятся под завалами, и спасатели не могут до них добраться».

Израиль с начала октября проводит новое военное наступление в северных районах Газы, усиливая блокаду этой области. За последний месяц Израиль отклонил более 90% всех поставок гуманитарной помощи в эту часть сектора.

Израильская армия продолжает наносить удары по району Джебалии, где расположен один из крупнейших лагерей беженцев Газы. Военные действия также охватывают соседние города Бейт-Лахия и Бейт-Ханун. Согласно заявлению ХАМАС, эти операции преследуют одну цель — вытеснить гражданское население из северных районов сектора на юг. Фактически это этническая чистка, отмечают в движении.

Представители группировки заявили, что Израиль начал реализацию так называемого «плана генералов», который предполагает принудительное перемещение жителей северной Газы. Согласно этому плану, гражданские лица должны покинуть северные территории в течение недели — всех оставшихся израильские военные будут считать «‎‎законными военными целями». Это позволит израильской армии наносить по ним удары без предупреждения и отказывать в доступе к продуктам питания, воде и медикаментам.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что группа бывших израильских генералов предложила этот план для того, чтобы полностью заблокировать гуманитарную помощь в северной части Газы. Военные назвали цель — создать невыносимые условия на севере сектора, чтобы члены ХАМАС либо сдались, либо были окружены и умерли от голода. Израильские власти отрицают существование такого плана, однако ивритоязычные СМИ подчеркивают, что де-факто руководство страны уже начало реализацию этой доктрины.