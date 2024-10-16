Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, снова вызвал волну обсуждений и споров, заявив, что возможные контакты американского руководства с президентом России Владимиром Путиным могли бы быть «разумным шагом». При этом он отказался подтвердить, были ли такие разговоры с момента его ухода с поста в 2021 году.

Ранее журналист Боб Вудворд заявил в своей книге, что Трамп разговаривал с Путиным семь раз после того, как покинул Белый дом. Штаб республиканца отверг эти обвинения, назвав их ложными, а в Кремле назвали их «фальшивой новостью», направленной на влияние на выборы в США.

На мероприятии Экономического клуба Чикаго 15 октября Трампа спросили, общался ли он с Путиным. Его ответ был уклончивым: «Я не буду это комментировать, но если бы я это сделал, это было бы разумным решением». Трамп подчеркнул, что поддержание дружеских отношений с лидерами других стран, особенно ядерных держав, приносит пользу США.

Во время своего президентства Трамп не раз подвергался критике за восхищение Путиным, особенно на фоне обвинений в том, что он преуменьшал вмешательство России в американские выборы 2016 года. Однако сам республиканец продолжает утверждать, что вел жесткую политику в отношении Москвы, в качестве примера приводя решение остановить проект газопровода «Северный поток-2» и введение жестких визовых санкций против российских дипломатов.

По мере приближения выборов 2024 года Трамп продолжает защищать свою внешнеполитическую стратегию, заявляя, что личные отношения с противниками — это ключ к безопасности США. Тем не менее, его комментарии вновь вызвали обсуждения по поводу его связей с Россией, особенно в свете предыдущих заявлений Трампа о том, что он может урегулировать российско-украинскую войну за короткое время.