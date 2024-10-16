США потребовали от властей Израиля в течение 30 дней обеспечить доступ к гуманитарной помощи в Газе — иначе Вашингтон ограничит военную поддержку. Это самое резкое и прямое предупреждение в адрес Израиля со стороны американского руководства, пишут израильские СМИ.

Ультиматум прозвучал на фоне роста числа жертв среди мирного населения в результате наступления Израиля на северную часть Газы. Гуманитарные организации сообщают о катастрофических условиях в районе лагеря беженцев Джебалия, а Минздрав Газы уточнил, что за последние 11 дней на севере Газы были убиты более 340 человек.

Как пишет Reuters, в письме, подписанном госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином, Вашингтон выражает глубокую обеспокоенность гуманитарным кризисом в Газе. Министры указали, что в прошлом месяце Израиль отклонил 90% запросов на перемещение гуманитарных грузов между севером и югом Газы. США требуют от Израиля немедленных действий по изменению ситуации, иначе это может привести к изменениям в политике по отношению к Тель-Авиву.

Руководство Израиля подтвердило получение письма, заявив, что изучает его и намерено обсудить поднятые вопросы с американскими коллегами. Тель-Авив в последние дни обсуждает план ввести тотальную блокаду севера Газы, чтобы вынудить ХАМАС сдаться. На деле же действия израильских военных больше похожи на этническую чистку — Израиль выдавливает палестинцев с севера Газы, используя в качестве оружия голод.

Ллойд и Блинкен ссылаются на раздел 620i Закона о внешней помощи США, который запрещает оказывать военную помощь странам, препятствующим доставке американской гуманитарной помощи. Это усиливает давление на Израиль для немедленных изменений.

Кризис в Газе привел к тому, что почти 90% довоенного населения Газы — 1,7 млн перемещенных палестинцев — оказались в прибрежном районе аль-Маваси. Это узкая полоса земли вдоль моря, постоянно обстреливаемая израильскими военными. Перенаселенность и отсутствие водоснабжения и канализации увеличивает риск распространения болезней и нехватки продовольствия.