ТУРЦИЯ
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Турция нейтрализовала двух террористов в Сирии
MİT нейтрализовала террористов PKK/YPG, действовавших в сирийском Тель-Рифате и причастных к нападениям на турецкие силы операции «Оливковая ветвь»
Турция нейтрализовала двух террористов в Сирии
MİT нейтрализовала террористов PKK/YPG, действовавших в сирийском Тель-Рифате и причастных к нападениям на турецкие силы операции «Оливковая ветвь» / Others
16 октября 2024 г.

Турецкая разведка (MİT) нейтрализовала террористов PKK/YPG под кодовыми именами Хусейн Озтюрк и Видан Фате. Операция прошла в сирийском Тель-Рифате, сообщили в MİT.

Уточняется, что Озтюрк и Фате были в числе тех, кто организовывал нападения на турецкие силы безопасности, дислоцированные в зоне операции «Оливковая ветвь».

Сообщается, что боевик под кодовым именем Хусейн Озтюрк в 2019-2020 годах действовал в качестве так называемого генерального ответственного за военную дисциплину в РKK/YPG. Второй нейтрализованный террорист — Зелал Африн под кодовым именем Видан Фате — была также одним из командиров в районе Тель-Рифат.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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