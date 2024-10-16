Турецкая разведка (MİT) нейтрализовала террористов PKK/YPG под кодовыми именами Хусейн Озтюрк и Видан Фате. Операция прошла в сирийском Тель-Рифате, сообщили в MİT.

Уточняется, что Озтюрк и Фате были в числе тех, кто организовывал нападения на турецкие силы безопасности, дислоцированные в зоне операции «Оливковая ветвь».

Сообщается, что боевик под кодовым именем Хусейн Озтюрк в 2019-2020 годах действовал в качестве так называемого генерального ответственного за военную дисциплину в РKK/YPG. Второй нейтрализованный террорист — Зелал Африн под кодовым именем Видан Фате — была также одним из командиров в районе Тель-Рифат.