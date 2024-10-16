Италия приостановила выдачу новых лицензий на экспорт любых вооружений в Израиль, сообщила премьер-министр страны Джорджия Мелони. Она отметила, что правительство Италии таким образом отреагировало на кризисную ситуацию в регионе. По словам премьера, лицензии на экспорт не будут возобновлены до тех пор, пока сохраняется риск использования этих вооружений против гражданского населения Газы.

Мелони также отметила, что все контракты на поставку оружия Израилю, подписанные после 7 октября, не будут выполняться. Это решение стало частью более широкой реакции Италии на обострение конфликта в Газе и усиление израильской блокады на севере сектора.

Подобные меры ранее ввели и другие страны ЕС. Так, 11 октября девять средиземноморских стран ЕС, включая Италию, Грецию и Францию, выступили за приостановку отправки вооружений в Израиль, которые могут быть использованы против мирных жителей Газы.

5 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе должно стать приоритетом для достижения политического урегулирования конфликта. Он также призвал власти Израиля прекратить военные действия, чтобы не допустить, чтобы Ливан стал новой «Газой».

Дополнительно, на фоне роста напряженности в регионе, Франция, Италия и Испания совместно осудили недавние атаки израильских вооруженных сил на миссию ООН по поддержанию мира в Ливане (ВСООНЛ). Премьер Мелони в жесткой форме раскритиковала власти Израиля за атаку на позиции миротворцев и подчеркнула, что нападения на силы ООН нарушают международное право. В офисе генсека ООН Антониу Гутерриша ранее заявили, что удар по силам миротворческого контингента расценивается как военное преступление.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести свои силы из южного Ливана, утверждая, что всемирная организация подвергает жизни миротворцев опасности. Однако лидеры ЕС, а также генсек ООН отвергли призывы Нетаньяху и подчеркнули, что миротворцы останутся на своих позициях.