В столице Пакистана открылось 23-е заседание Совета глав правительств стран — Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча началась с выступления премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, который призвал к региональному сотрудничеству, в частности в рамках расширения китайской инициативы «Пояс и путь».

Шариф отметил, что 40% населения мира проживает в 10 государствах — полноправных членах ШОС. Он также призвал к созданию специального механизма финансирования развития в рамках ШОС.

Пакистанский премьер добавил, что стабильность в соседнем Афганистане, который находится между Южной и Центральной Азией, необходима для полной реализации торговых возможностей стран — членов ШОС.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар, который стал первым индийским главой МИД, посетившим Пакистан почти за десять лет несмотря на то, что отношения между соседями остаются холодными. По словам обеих сторон, двусторонняя встреча не планируется, хотя Шариф и Джайшанкар успели коротко пообщаться, когда индийский чиновник присутствовал на ужине, организованном пакистанским премьером вечером во вторник.

Присутствующий на встрече российский премьер-министр Михаил Мишустин высказался в пользу расширения использования национальных валют в расчетах между странами блока, куда входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран и Беларусь.

«Для укрепления торгово-экономического сотрудничества необходимо защитить наш финансовый сектор от влияния третьих стран. Сконцентрироваться на реализации Дорожной карты по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, которую утвердили наши лидеры два года назад. И устранить существующие препятствия», — отметил российский премьер.