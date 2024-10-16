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«Турция выступает против несправедливости и лицемерия в спорте»
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун рассказал о роли спорта в дипломатии и обвинил израильское лобби в борьбе с сочувствующими Палестине спортсменами
«Турция выступает против несправедливости и лицемерия в спорте»
Фото: AA / Others
16 октября 2024 г.

В своем выступлении на программе «Проект «Гражданин дипломат» — глобальное представительство Турции в спорте», организованной Управлением коммуникаций Администрации президента, глава Управления Фахреттин Алтун заявил, что мир вступил в XXI век под сенью ряда региональных и глобальных конфликтов и кризисов.

Алтун отметил, что сегодня важной частью публичной дипломатии является спортивная дипломатия. Спорт сегодня стал как источником национальной гордости, так и дипломатическим инструментом для стран.

Он отметил, что спортсмен несет миру послание не только своими спортивными достижениями, но и культурными и моральными ценностями, которые он представляет.

«Наши спортсмены, являясь лицом Турции на международной арене, передают послания мира, справедливости и дружбы международной общественности. Мы видим, что на международных соревнованиях наши спортсмены различными способами и методами привлекают внимание к злодеяниям в функционировании мирового порядка», — сказал Алтун.

«Например, наш брат Неджметтин Эрбакан Акьюз, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы по ушу, на церемонии награждения вывесил палестинский флаг и ясно показал, что он на стороне наших палестинских братьев и сестер против геноцида, совершаемого Израилем. Какая праведная и благородная позиция! Однако международные круги, которые хранят молчание по поводу израильского гнета, были встревожены этим благородным отношением нашего брата Неджметтина и поразили его в правах», — продолжил турецкий чиновник.

«Турция выступает против несправедливости и лицемерия в спорте, как и против угнетения и угнетателей в любой сфере. Подобные действия, осуществляемые под влиянием израильского лобби, не приводят к потере мотивации у нашей молодежи, наших молодых братьев и сестер-спортсменов. Напротив, это еще больше стимулирует их», — подытожил Алтун.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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