Казахстан не планирует вступать в БРИКС, хотя президент Касым-Жомарт Токаев получал подобные предложения. Об этом сообщил его советник и пресс-секретарь Берик Уали в интервью TengriNews.

«В настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», — отметил Уали.

Он подчеркнул, что предложения о вступлении в БРИКС рассматривались с позиций национальных интересов Казахстана. Однако приоритетом для Токаева остается ООН, которую он рассматривает как универсальную платформу для обсуждения международных вопросов, добавил пресс-секретарь.

Кроме того, Токаев считает необходимой реформу Совбеза ООН, призывая к широким консультациям с государствами-членами. По его мнению, этот орган утратил способность принимать важные решения, и особое внимание должно уделяться интересам «средних держав», уточнил Уали.

Что касается БРИКС, Токаев с интересом следит за его развитием и намерен принять участие в саммите блока, который пройдет в России. 24 октября он выступит на расширенной встрече, посвященной сотрудничеству со странами Глобального Юга.

Саммит начнется 22 октября в Казани. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, приглашения на него направлены 38 странам, и 33 из них подтвердили участие, в том числе 24 на уровне глав государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Также на саммите ожидается генсек ООН Антониу Гутерриш.

Это 16-й саммит БРИКС, и впервые он пройдет в расширенном формате, включающем Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопию. Саудовская Аравия пока не определилась с участием в организации, и вместо наследного принца королевства Мохаммеда бен Сальмана на саммит отправится глава МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд.