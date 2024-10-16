В результате израильского авиаудара по городу Набатия на юге Ливана погибли мэр города и еще по меньшей мере пять человек. Сообщается также о нескольких раненых. Ахмад Хейль — убитый глава города — проводил ежедневное совещание по урегулированию кризиса в здании городской администрации, когда в среду утром оно подверглось бомбардировке.

«Мэр Набатии, а также другие <…> были убиты. Это резня», — сообщил агентству AFP губернатор одноименной провинции Хауаида Турк.

Губернатор сообщил об 11 ударах по городу и его окрестностям. По словам сотрудников службы спасения, израильские бомбардировки также разрушили медицинское учреждение рядом с муниципальным зданием, в результате чего погибли два врача.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что Израиль намеренно выбрал в качестве мишени муниципальное собрание. Микати заявил, что «осуждает новую агрессию Израиля против гражданского населения в городе Набатии, который преднамеренно выбрал в качестве мишени заседание муниципального совета, где обсуждались вопросы, связанные с городскими службами и ситуацией с оказанием помощи».

Израиль заявил, что удары по Набатии были направлены на «цели, имеющие отношение к «Хезболле», «военные здания, военные штабы и склады боеприпасов». Однако не было представлено никаких доказательств в поддержку ни этого, ни прежних утверждений, сделанных в ходе других атак, в результате которых погибло большое количество гражданских лиц.

Всего несколько дней назад израильские удары разрушили главный рынок города, в результате чего, по данным ливанского Минздрава, были ранены не менее восьми человек. По меньшей мере один израильский удар пришелся на южные пригороды Бейрута ранее в среду. Это был первый удар по ливанской столице за последние несколько дней.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, принудительное изгнание Израилем ливанского населения затронуло уже четверть территории страны.

Согласно ливанскому Минздраву, с октября прошлого года в результате израильских нападений на Ливан погибли по меньшей мере 2350 человек, еще около 11 тыс. получили ранения. Более 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.