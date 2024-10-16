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Президент Эрдоган принял главу Курдского регионального правительства Ирака
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу Курдского регионального правительства Ирака Нечирвана Барзани
Президент Эрдоган принял главу Курдского регионального правительства Ирака
Фото: пресс-служба президента Турции / Others
16 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в президентском комплексе главу Курдского регионального правительства Ирака Нечирвана Барзани. В ходе встречи обсуждались турецко-иракские отношения и сотрудничество, а также региональные и глобальные события.

В ходе встречи президент Эрдоган выразил пожелания, чтобы парламентские выборы в региональном правительстве, которые пройдут 20 октября, прошли благоприятно. Он пожелал мира, спокойствия и всеобщего взаимопонимания в предстоящем процессе.

Турецкий лидер заявил, что существует опасность, что усиливающаяся агрессия Израиля превратит регион в зону тотальной войны. Он отметил, что Турция придает большое значение стабильности и безопасности всего региона и что он высоко ценит усилия иракских властей по удержанию страны от конфликта.

Президент Эрдоган подчеркнул, что проект «Дорога развития» внесет значительный вклад в экономическое развитие, стабильность и добрососедские отношения в регионе.

Он также заявил, что в текущий период необходимо продолжать сотрудничество для окончательного устранения террористической угрозы, которая угрожает миру, процветанию и внутреннему спокойствию всего региона.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция, как и прежде, всегда будет поддерживать братский иракский народ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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