Вице-президент США Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп активно обращаются к избирателям по всей стране в завершающей стадии выборов 2024 года. Харрис провела беседу с радиоведущим Charlemagne tha God в Детройте и посетила другие важные места в ключевом штате Мичиган.

Тем временем Трамп выступил в Атланте, штат Джорджия, во вторник вечером. Колеблющийся штат может оказать решающее влияние на исход выборов. На выборах 2024 года, где конкуренция обещает быть напряженной, уровень явки избирателей также может сыграть ключевую роль.

На митинге в Атланте Трамп заявил: «Любой афроамериканец или латиноамериканец, который голосует за Камалу, должен проверить свою голову. Потому что они вас обманывают. Они действительно вас обманывают». Трамп обвиняет демократов в том, что оно не заботится о нуждах представителей меньшинств.

Трамп ранее также заявлял, что еврейские избиратели, поддерживающие демократов, должны провериться, добавив, что они будут частично ответственны за его возможное поражение в ноябре. «Любой еврей, который голосует за демократа или Байдена, должен проверить свою голову», — сказал кандидат в президенты от республиканцев.

Сержант Хартман

На митинге Трамп использовал видеоотрывок из культового фильма 1987 года «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика, где звучат запоминающиеся реплики актера Р. Ли Эрми, который играет роль жестокого сержанта Хартмана. Его персонаж не щадит рядовых солдат, жестко отчитывая новобранцев. Вся сцена подчеркивает суровость военной подготовки. Этот эпизод из фильма стал источником множества мемов и пародий, а также символом киношной военной культуры. Роль Эрми была номинирована на Золотой глобус и считается одной из самых запоминающихся в истории кино.

Агитационные кадры из этого отрывка сопровождаются надписью «ТОГДА», подчеркивая, как обстояли дела в прошлом.

В то же время примерно каждые 10 секунд видео прерывается и показываются отрывки из наших дней, демонстрирующие трансгендеров и прочих представителей ЛГБТК+ среди американских военнослужащих — от высокопоставленных офицеров до рядовых вояк. Эти сегменты сопровождены легкой, почти клоунской музыкой и подписаны как «армия Байдена и Харрис», создавая контраст с первоначальными жесткими изображениями.

Видео заканчивается кадром из фильма, где рекруты отправляются во Вьетнам. На этом фоне появляется текст «Давайте сделаем нашу армию снова великой».

По завершении пропагандистского ролика бывший президент еще раз отметил, что американская армия не может быть «воук» — идеологией, поднимающей расовые и гендерные вопросы и пропагандирующей исторический ревизионизм и культуру отмены, — даже если верхушка нынешнего правительства такова.

Трамп также пообещал искоренить «трансгендерное сумасшествие» из школьной программы. Он подчеркнул, что его администрация также будет активно бороться с политикой, допускающей участие биологических мужчин в женских соревнованиях.

Конфеты

В своей речи в Атланте бывший президент США и нынешний кандидат в президенты от республиканцев также заявил: «То, что они сделали с Байденом, удивительно. Они украли у него выборы, как конфету у младенца». Он продолжил: «Не то чтобы я был поклонником Байдена, ну кто может им быть? Но выборы были украдены. Они забрали их, как конфету у младенца. И Байден зол. Все они злы, очень злы».

Кроме того, Трамп затронул тему взаимоотношений Джо Байдена с его политическим соперником, Камалой Харрис, кандидатом в президенты от Демократической партии. Он сказал: «Я думаю, что я ему (Байдену — ред.) даже больше нравлюсь, чем она (Харрис — ред.). Можете в это поверить?».

Трамп также резко раскритиковал вице-президента Камалу Харрис, утверждая, что она ответственна за рост цен и увеличение числа мигрантов на южной границе за последние годы. Он обвинил ее в том, что ее политика усугубляет экономические проблемы и приводит к ухудшению ситуации с миграцией.