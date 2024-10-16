ТУРЦИЯ
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Министр обороны Турции: 30 стран не найдут снарядов для ВСУ
Министр обороны Турции Яшар Гюлер рассказал о предстоящей встрече глав оборонных ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе
Министр обороны Турции: 30 стран не найдут снарядов для ВСУ
Фото: TRT Haber / Others
16 октября 2024 г.

Яшар Гюлер, министр национальной обороны Турции, ответил на вопросы прессы накануне встречи глав оборонных ведомств стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе.

«Мы поделимся информацией об угрозе ДАЕШ на заседании «Международной коалиции против ДАЕШ», которое состоится по случаю 10-й годовщины ее создания. Затем мы примем участие во встрече министров обороны стран НАТО и впервые встретимся на уровне министров обороны при участии Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи», - рассказал министр Гюлер.

«Мы также подтвердим нашу решительную поддержку Украины, в частности ее территориальной целостности, и в связи с этим - безопасности Черного моря», - добавил он.

Министр также отметил, что текущие конфликты, в частности война в Украине, показывают, что самостоятельность страны в области оборонной промышленности является ключевым фактором национальной безопасности.

«Учитывая последние события на региональном и глобальном уровне, ситуацию, сложившуюся в результате конфликтов и войн, разрывы в архитектуре международной безопасности, пренебрежение нормами военного и гуманитарного права, ни одна страна в мире больше не может чувствовать себя в полной безопасности, - рассуждает Гюлер. - Сегодня даже такие страны, как Норвегия и Финляндия, которые считают, что они далеки от рисков, угроз и опасностей, чувствуют необходимость увеличивать свои оборонные расходы, инвестировать в военную промышленность и принимать меры по укреплению своей обороны и безопасности».

«Во время войны между Украиной и Россией мы видели, что около 30 стран не способны собраться и удовлетворить потребности Украины в боеприпасах. Эта ситуация наглядно демонстрирует, как важно быть более подготовленным в области обороны, иметь запасы оружия и боеприпасов. Поэтому все стремятся к самосовершенствованию и минимизации своей зависимости и понимают, что в противном случае им придется дорого заплатить», - объясняет турецкий министр.

Кроме того министр Гюлер заявил, что в ходе встречи он от лица Турции подчеркнет необходимость решительной и четкой позиции для обеспечения немедленного прекращения огня в Газе, беспрепятственной гуманитарной помощи, освобождения заложников и возвращения к мирным переговорам c Израилем на основе решения о двух государствах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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