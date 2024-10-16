ПОЛИТИКА
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Турецкие парламентарии покинули заседание Межпарламентского союза в Женеве
Члены Великого национального собрания Турции вместе с представителями парламентов других стран покинули сессию Генассамблеи Межпарламентского союза в Женеве после того, как слово взял израильский чиновник. Парламентарии вышли из зала заседания, скандируя «Свободу Палестине». После того как речь израильского чиновника закончилась, они вернулись в зал. #израиль #палестина #женева #бойкот #парламент
ывлоаол / Others
16 октября 2024 г.
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