Турецкие парламентарии покинули заседание Межпарламентского союза в Женеве

Члены Великого национального собрания Турции вместе с представителями парламентов других стран покинули сессию Генассамблеи Межпарламентского союза в Женеве после того, как слово взял израильский чиновник. Парламентарии вышли из зала заседания, скандируя «Свободу Палестине». После того как речь израильского чиновника закончилась, они вернулись в зал. #израиль #палестина #женева #бойкот #парламент