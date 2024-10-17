В результате авиаудара израильской армии по жилому дому в блокированном секторе Газа погибли пять человек, сообщил представитель Управления гражданской обороны сектора.

Дом был полностью разрушен. Спасательные бригады извлекли из-под завалов тела погибших, а также большое количество раненых. Очевидцы рассказали, что среди пострадавших есть женщины и дети. Спасатели продолжают работы по разбору обломков в надежде найти выживших.

Ранее движение ХАМАС заявило, что в результате израильских военных действий в северной части сектора Газа за последние 11 дней погибло более 340 человек. Среди погибших значительное количество женщин и детей.

Как подчеркивают представители палестинского движения, это число не окончательное — «десятки тел все еще находятся под завалами, и спасатели не могут до них добраться».

Израиль с начала октября проводит новое военное наступление в северных районах Газы, усиливая блокаду этой области. За последний месяц Израиль отклонил более 90% всех поставок гуманитарной помощи в эту часть сектора. Израильская армия продолжает наносить удары по району Джебалии, где расположен один из крупнейших лагерей беженцев Газы.

Военные действия также охватывают соседние города Бейт-Лахия и Бейт-Ханун. Согласно заявлению ХАМАС, эти операции преследуют одну цель — вытеснить гражданское население из северных районов сектора на юг. Фактически это этническая чистка, отмечают в движении.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, с 7 октября 2023 года из-за атак Израиля в секторе Газа погибли 42 409 палестинцев, в том числе около 17 тыс. детей и 11 378 женщин. Число раненых превысило 99 тыс. человек.