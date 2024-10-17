Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что израильские авиаудары по южным городам Тайрдаба и Хаббуш привели к гибели семи мирных жителей. В результате атаки на Тайрдабу погибли три человека, сообщает агентство NNA. Еще четверо погибли в Хаббуше, где удар пришелся по жилому дому.

Согласно отчету правительственного Комитета по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа Израиль нанес 138 авиаударов по различным районам Ливана, сосредоточив их на южных территориях. С начала обострения конфликта количество авиаударов достигло 10 150.

Ранее в результате израильского авиаудара по городу Набатия на юге Ливана погибли мэр города и еще по меньшей мере пять человек. Сообщается также о нескольких раненых. Ахмад Хейль — убитый глава города — проводил ежедневное совещание по урегулированию кризиса в здании городской администрации, когда в среду утром оно подверглось бомбардировке.

«Мэр Набатии, а также другие <…> были убиты. Это резня», — сообщил агентству AFP губернатор одноименной провинции Хауаида Турк.

Израиль заявил, что удары по Набатии были направлены на «цели, имеющие отношение к «Хезболле», «военные здания, военные штабы и склады боеприпасов». Однако не было представлено никаких доказательств в поддержку ни этого, ни прежних утверждений, сделанных в ходе других атак, в результате которых погибло большое количество гражданских лиц.

Всего несколько дней назад израильские удары разрушили главный рынок города, в результате чего, по данным ливанского Минздрава, были ранены не менее восьми человек. По меньшей мере один израильский удар пришелся на южные пригороды Бейрута ранее в среду. Это был первый удар по ливанской столице за последние несколько дней.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, принудительное изгнание Израилем ливанского населения затронуло уже четверть территории страны.

Последние данные Министерства здравоохранения Ливана показывают, что с 8 октября 2023 года из-за израильских атак погибло 2 367 человек, среди которых 104 ребенка и 194 женщины. Число раненых составило 11 088 человек.