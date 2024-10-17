Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна воюет одновременно с тремя странами: Россией, Ираном и Северной Корей. «Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов — вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в РФ формируется так называемый «особый бурятский батальон», в который входят граждане КНДР. Место его дислокации — Улан-Удэ, столица Бурятии.

В октябре президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Он подразумевает также и создание военного союза.

TRT на русском поговорил с полковником ВСУ и военным экспертом Владиславом Селезневым о ситуации на фронте и возможном ее развитии:

— Эту историю надо рассматривать как факт, который уже свершился. Очевидно, что северокорейские ракеты КN-23 сами не полетят. Их необходимо обслуживать и готовить к боевому запуску. И я уверен, что этим занимаются военнослужащие именно из КНДР.

Мониторинговые ресурсы также неоднократно подтверждали информацию о гибели северокорейских военных в результате ударов по базам, арсеналам и складам России.

Также в сообщениях от непосредственных участников боевых действий подтверждается участие граждан КНДР в штурмах на территории Курской области.

Не думаю, что северокорейские солдаты принесут результат с точки зрения знаний, выучки, понимания ситуации. Но они могут создать живую массу на угрожающих для россиян направлениях.

— Какая может быть цель их участия?

— Северокорейская армия, по сути своей, архаична. Современные нормы и правила ведения боевых действий им точно не знакомы. И я думаю, что это одна из причин. Ким Чен Ын готов задействовать свои силы и средства против Украины, чтобы получить опыт ведения современной войны.

А Путину нужны люди для пополнения живой силой своих изрядно поредевших штурмовых подразделений.

— Как думаете, удастся избежать в РФ мобилизации таким образом?

— Москва продолжит привлекать людей через рекрутинговые компании. Финансовый механизм и процедура выплаты компенсаций также работают.

Логика современной военной науки говорит о том, что невозможно вести наступательные действия дольше полугода. Но российская армия находится в состоянии наступления более 12 месяцев.

Это говорит о том, что Россия смогла адаптироваться под обстоятельства и находит ресурсы для ведения боевых действий. А значит и любые прогнозы будут некорректными.

Ранее генерал Буданов был уверен, что до начала октября Россия остановит свои атаки. Но, как видим, пока этого не произошло. Следовательно, подобные прогнозы нуждаются в корректировке и соответствующей переоценке.

— Откуда РФ может черпать ресурсы?

— Это могут быть граждане африканских, ближневосточных стран, а также набор через рекрутинговые компании в РФ. Глубинный российский народ вряд ли может получить где-то еще одномоментные выплаты в размере 22-25 тыс. долларов.

Понятно, что далеко не все из них успевают получить хотя бы часть этих средств и умирают при первом же штурме. Но, тем не менее, это такая рулетка и попытка поправить свое финансовое положение.

— Международное сообщество должно отреагировать на участие в войне другого государства?

— Вся межгосударственные и всемирные структуры, которые призваны соблюдать миропорядок, установленный по итогам Второй мировой войны, в настоящее время дружно демонстрируют свою импотентность. Они не способны ничего предложить.

А это значит, что не следует рассчитывать на международную поддержку в формате более чем выражения «глубокой обеспокоенности».

Единственный аргумент, который сейчас может быть максимально эффективным, это сила. Поэтому активизируется деятельность многих стран в части усиления собственного военно-технического потенциала. Именно этим они и дальше будут заниматься, пытаясь самостоятельно защитить себя.