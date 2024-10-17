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США атаковали склады хуситов
США нанесли точечные удары по складам оружия хуситов в Йемене, уничтожив подземные объекты, которые использовались для атак на гражданские и военные суда
США атаковали склады хуситов
B-2 Spirit / Фото: Reuters
17 октября 2024 г.

Американские военные в среду нанесли высокоточные удары по пяти укрепленным подземным складам оружия в Йемене, которые находятся под контролем хуситов. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что на этих объектах хранились компоненты вооружений, используемые хуситами для нападений на гражданские и военные суда в Красном море и прилегающих водах.

В операции участвовали стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, что стало демонстрацией способности США уничтожать цели, которые противники стараются сделать недоступными. Остин отметил, что операция получила санкцию президента Джо Байдена с целью защиты американских военнослужащих и международных судоходных маршрутов, таких как Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив, имеющих стратегическое значение для мировой торговли.

Глава Пентагона осудил хуситов за частые атаки на американские и международные суда в последние месяцы, подчеркнув, что такие действия угрожают жизни гражданских, нарушают торговлю и несут экологические риски.

Остин заверил, что удары США направлены на ослабление возможностей хуситов продолжать дестабилизирующие действия и предупредил, что Америка будет действовать решительно для защиты своих сил и интересов.

«Хуситы должны понимать, что их незаконные атаки не останутся без последствий», — подчеркнул Остин.

С ноября 2023 года хуситы совершили около ста атак на суда в Красном море. Эти атаки вынудили многие танкеры и грузовые суда выбирать более длинный маршрут вокруг Африки, что привело к сокращению транзита через Суэцкий канал почти в два с половиной раза.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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