ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Украина зовет наблюдателей
Украина обратилась в Международную морскую организацию с просьбой направить наблюдателей в порты Одесской области из-за усилившихся российских атак на инфраструктуру
Украина зовет наблюдателей
За последние три месяца Россия нанесла почти 60 ударов, повредив около 300 объектов и 22 судна / Фото: Reuters
17 октября 2024 г.

Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO) с призывом направить мониторинговую миссию в порты Одесской области из-за усиления российских атак на портовую инфраструктуру. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что за последние недели Россия увеличила число ракетных ударов по портам. По данным Reuters, с 6 октября были повреждены четыре гражданских судна.

Сибига подчеркнул, что российские удары не только разрушают инфраструктуру, но и угрожают глобальной продовольственной безопасности, так как Украина является крупным поставщиком зерна, экспортируя около 85% продовольствия через черноморские порты. До начала конфликта в 2022 году Украина отправляла около 6 млн тонн зерна ежемесячно через Черное море.

Международные страховые компании зафиксировали рост стоимости страхования и отмену бронирований в связи с недавними атаками на порты. По украинским данным, за последние три месяца Россия нанесла почти 60 ударов, повредив около 300 объектов и 22 судна.

В ночь на 17 октября российские силы запустили 56 дронов по Украине, заявляет командование Воздушных сил Украины. Из них 22 дрона были сбиты над несколькими областями страны, включая Киев, Сумы и Одессу. Киевская военная администрация сообщила, что воздушную тревогу в столице объявляли четыре раза за ночь. В результате атаки были повреждены три этажа жилого дома. Пострадавших нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us