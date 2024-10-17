Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO) с призывом направить мониторинговую миссию в порты Одесской области из-за усиления российских атак на портовую инфраструктуру. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что за последние недели Россия увеличила число ракетных ударов по портам. По данным Reuters, с 6 октября были повреждены четыре гражданских судна.

Сибига подчеркнул, что российские удары не только разрушают инфраструктуру, но и угрожают глобальной продовольственной безопасности, так как Украина является крупным поставщиком зерна, экспортируя около 85% продовольствия через черноморские порты. До начала конфликта в 2022 году Украина отправляла около 6 млн тонн зерна ежемесячно через Черное море.

Международные страховые компании зафиксировали рост стоимости страхования и отмену бронирований в связи с недавними атаками на порты. По украинским данным, за последние три месяца Россия нанесла почти 60 ударов, повредив около 300 объектов и 22 судна.

В ночь на 17 октября российские силы запустили 56 дронов по Украине, заявляет командование Воздушных сил Украины. Из них 22 дрона были сбиты над несколькими областями страны, включая Киев, Сумы и Одессу. Киевская военная администрация сообщила, что воздушную тревогу в столице объявляли четыре раза за ночь. В результате атаки были повреждены три этажа жилого дома. Пострадавших нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.