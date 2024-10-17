Канцлер Германии Олаф Шольц 16 октября заявил, что ФРГ продолжит военную поддержку Израиля и направит оружие. Заявление прозвучало, несмотря на призывы со стороны немецких министров прекратить поставлять Тель-Авиву оружие, поскольку израильские военные используют его для убийства гражданских лиц в Газе.

Обращаясь к законодателям в немецком парламенте, Шольц в очередной раз возложил вину за конфликт на ХАМАС и не стал упоминать о нарушениях со стороны Израиля и убийствах мирных жителей Газы. Вместо этого канцлер подчеркнул: Германия продолжит демонстрировать солидарность с Израилем, поставляя оружие.

«Поэтому мы в прошлом поставляли оружие, продолжаем это делать сейчас и будем делать это в будущем. Израиль всегда может рассчитывать на нас», — отметил Шольц, подчеркивая важность защиты Израиля.

Эти комментарии прозвучали после того, как газета Politico сообщила, что с марта по октябрь партия «Зеленых», входящая в правящую коалицию Шольца, блокировала поставки оружия Израилю. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и глава Минфина Роберт Хабек заявили, что не дадут отправить оружие Тель-Авиву из-за опасений нарушения международного права.

Министры требовали, чтобы Израиль дал гарантии, что не будет применять немецкое оружие для «геноцида» мирного населения Газы. Израильское руководство дало такие гарантии, отметил Шольц.

Однако такие гарантии не смогли успокоить членов правящей коалиции, которые указывают на нарушение прав человека и катастрофическое гуманитарное положение в Газе. Олаф Шольц решил закрыть глаза на эти вопросы и подчеркнул, что Германия остается «‎‎стойким союзником» Израиля.

Его позиция встретила большую критику как со стороны министров, так и со стороны его политических оппонентов. Один из наиболее популярных немецких политиков Сара Вагенкнехт призвала власти ФРГ прекратить проявлять солидарность с Израилем, указывая на нарушения международного права, в частности, на атаки по позициям миротворцев ООН в Ливане.